Мария Ласицкене пожаловалась на отсутствие болельщиков на командном чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2020 года по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала победу в командном чемпионате России, который проходит в Сочи. Она показала результат 1,94 м.

«Было очень жарко, я даже вспомнила квалификацию в Токио. Но все были в одних условиях. Спасибо девочкам за соревновательную атмосферу, они поборолись. Это то, что хочется ощущать на соревнованиях. К сожалению, трибуны были пустые. Для начала сезона результат такой, я боролась, старалась. Это хорошо. Меня что-то тревожит, не без этого, но я справлялась. То, что без драмы не обошлось — это хорошо, засыпать на соревнованиях опасно. Мысли были такие — отрабатывай установки, бери высоту, сейчас каждый старт — лучшая тренировка, лучшая отработка техники», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости Спорт».