Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гандболистки «Лады» завоевали бронзу ЧР благодаря правилу выездного гола

Гандболистки «Лады» завоевали бронзу ЧР благодаря правилу выездного гола
Комментарии

Гандболистки «Лады» завоевали бронзовые медали чемпионата России среди команд Суперлиги.

Ответный матч серии за третье место завершился со счётом 28:27 в пользу «Лады». Первую встречу неделю назад с таким же минимальным преимуществом выиграла «Звезда» (31:30). При этом «Лада» забила в гостях 30 мячей, а «Звезда» – только 27. Благодаря правилу выездного гола бронза досталась «Ладе».

Самой результативной в ответном матче стала гандболистка тольяттинского клуба Ольга Фомина, забившая 10 мячей. В составе «Звезды» восемь раз отличилась Марианна Егорова.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за третье место. Ответный матч

«Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Звенигород) – 28:27 (16:15).

Первый матч – 30:31.

По сумме двух матчей – 58:58.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022