Гандболистки «Лады» завоевали бронзу ЧР благодаря правилу выездного гола
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Гандболистки «Лады» завоевали бронзовые медали чемпионата России среди команд Суперлиги.
Ответный матч серии за третье место завершился со счётом 28:27 в пользу «Лады». Первую встречу неделю назад с таким же минимальным преимуществом выиграла «Звезда» (31:30). При этом «Лада» забила в гостях 30 мячей, а «Звезда» – только 27. Благодаря правилу выездного гола бронза досталась «Ладе».
Самой результативной в ответном матче стала гандболистка тольяттинского клуба Ольга Фомина, забившая 10 мячей. В составе «Звезды» восемь раз отличилась Марианна Егорова.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за третье место. Ответный матч
«Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Звенигород) – 28:27 (16:15).
Первый матч – 30:31.
По сумме двух матчей – 58:58.
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