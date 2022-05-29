Гандболистки «Лады» завоевали бронзу ЧР благодаря правилу выездного гола

Гандболистки «Лады» завоевали бронзовые медали чемпионата России среди команд Суперлиги.

Ответный матч серии за третье место завершился со счётом 28:27 в пользу «Лады». Первую встречу неделю назад с таким же минимальным преимуществом выиграла «Звезда» (31:30). При этом «Лада» забила в гостях 30 мячей, а «Звезда» – только 27. Благодаря правилу выездного гола бронза досталась «Ладе».

Самой результативной в ответном матче стала гандболистка тольяттинского клуба Ольга Фомина, забившая 10 мячей. В составе «Звезды» восемь раз отличилась Марианна Егорова.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Ответный матч

«Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Звенигород) – 28:27 (16:15).

Первый матч – 30:31.

По сумме двух матчей – 58:58.