Мария Ласицкене: меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене после победы на командном чемпионате России в Сочи прокомментировала невозможность своего участия в международных стартах.

В большинстве видов спорта, включая лёгкую атлетику, российские спортсмены лишены возможности выступать на международных турнирах из-за ситуации на Украине.

«Сейчас не то время, чтобы говорить про обиды. К сожалению, за последнее время меня уже не раз наказывали за то, что родилась в России. Я понимаю, что происходит, и понимаю, что нужно делать, чтобы не потерять форму. И я это делаю, стараюсь. Мы не отчаиваемся, но это очень сложно. Такого состояния у меня никогда не было.

Насколько хватит терпения? Спортсмены всегда должны бороться до конца. И я буду бороться до конца», — приводит слова Ласицкене ТАСС.