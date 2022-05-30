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Спиридонов предположил, почему Воронков не стал извиняться перед кубинкой Монтальво

Спиридонов предположил, почему Воронков не стал извиняться перед кубинкой Монтальво
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Российский волейболист Алексей Спиридонов высказал предположение о том, почему главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков не стал извиняться перед кубинской волейболисткой Айламой Сесе Монтальво.

«Почему не приносит извинения? Если признаёшь свою вину, значит, ты виноват. Возможно, он не считает себя виноватым в этом моменте», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступала темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

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