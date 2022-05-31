Никита Нагорный поделился впечатлениями от шоу Немова и Хоркиной

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях российский гимнаст Никита Нагорный рассказал в социальных сетях о прошедших спортивных шоу Алексея Немова в Казани (22 мая) и Светланы Хоркиной в Санкт-Петербурге (28-29 мая).
«Друзья, вы подарили нам столько незабываемых эмоций на Шоу Алексея Немова в Казани и Светланы Хоркиной в Санкт-Петербурге, и я решил поделиться ими.
Вас было ТАК МНОГО! Кто бы что ни говорил, а привыкнуть к этим эмоциям при выходе на сцену или на соревновательную арену – невозможно! Каждый раз это буря, это взрыв, каждый раз – как в первый.
И я так рад, что вы с удовольствием поддерживаете спортсменов как созидателей не спортивной борьбы, а искусства, нам правда это важно – открывать спорт с новой, такой ещё мало изведанной стороны. И вы даёте мне возможность записать в копилочку мечт ещё одну – создать СВОЁ шоу», – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Никиты Нагорного
Фото: из личного архива Никиты Нагорного
Фото: из личного архива Никиты Нагорного
- 31 мая 2022
-
16:41
-
16:12
-
15:55
-
15:31
-
13:43
-
12:00
-
09:30
-
08:09
- 30 мая 2022
-
20:17
-
18:34
-
18:29
-
18:21
-
17:26
-
17:16
-
17:08
-
17:07
-
16:52
-
14:29
-
08:48
-
08:44
-
08:33
- 29 мая 2022
-
23:49
-
21:17
-
20:50
-
20:02
-
19:38
-
19:22
-
17:47
-
16:17
-
15:48
-
15:33
-
12:59
- 28 мая 2022
-
23:03
-
20:31
-
18:29