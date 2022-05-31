Никита Нагорный поделился впечатлениями от шоу Немова и Хоркиной

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях российский гимнаст Никита Нагорный рассказал в социальных сетях о прошедших спортивных шоу Алексея Немова в Казани (22 мая) и Светланы Хоркиной в Санкт-Петербурге (28-29 мая).

«Друзья, вы подарили нам столько незабываемых эмоций на Шоу Алексея Немова в Казани и Светланы Хоркиной в Санкт-Петербурге, и я решил поделиться ими.

Вас было ТАК МНОГО! Кто бы что ни говорил, а привыкнуть к этим эмоциям при выходе на сцену или на соревновательную арену – невозможно! Каждый раз это буря, это взрыв, каждый раз – как в первый.

И я так рад, что вы с удовольствием поддерживаете спортсменов как созидателей не спортивной борьбы, а искусства, нам правда это важно – открывать спорт с новой, такой ещё мало изведанной стороны. И вы даёте мне возможность записать в копилочку мечт ещё одну – создать СВОЁ шоу», – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Никиты Нагорного

Фото: из личного архива Никиты Нагорного

Фото: из личного архива Никиты Нагорного