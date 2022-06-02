Снукеристы Марк Селби и Джадд Трамп стал членами ордена Британской империи

Экс-чемпионы мира по снукеру англичане Марк Селби и Джадд Трамп стали членами ордена Британской империи (MBE) по решению королевы Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Оба снукериста получили эти почётные звания за свои заслуги в снукере и за благотворительную деятельность.
«Получение MBE – один из самых ярких моментов в моей жизни. Это невероятная честь. Я всегда вкладывал всё, что у меня было, в снукер, а также пытался помочь благотворительным организациям, с которыми я связан. У меня непривилегированное происхождение, но я многого добился и получил признание в виде MBE, надеюсь, это вдохновит других», – приводит WST слова Селби.
«Получение MBE – это невероятно гордый момент для меня и моей семьи, это был огромный сюрприз. Для меня большая честь быть послом Teenage Cancer Trust и Фонда Джесси Мэй; оба делают такую потрясающую работу, и я буду продолжать поддерживать их, насколько это возможно. Я надеюсь, что смогу и дальше способствовать развитию снукера и вдохновлять детей брать кий», – приводит WST слова Трампа.
Главные звёзды снукера – кто они?
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