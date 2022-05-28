«За это не платят». Ронни О'Салливан отказался сделать один удар, чтобы набрать 147 очков

Кажется, Ронни О'Салливану уже сложно удивить публику своими неординарными выходками – он и так шокировал зрителей, как только мог. Один из самых неординарных инцидентов произошёл в 2010 году. Тогда уже трёхкратный чемпион мира перед последним ударом на 147 очков заставил судью уговаривать его сделать максимальный брейк.

Оказалось, Ронни таким образом выражал свой протест.

Неожиданное решение

В 1/32 финала квалификации турнира World Open О’Салливан встречался с финалистом Irish Masters и чемпионата Уэльса Марком Кингом. Многие комментаторы отмечали, что Ронни выглядел довольно необычно в тот день: он был в белой рубашке (хотя чаще носит чёрную), а также с новой причёской.

После второго фрейма Ракета в новом образе спокойно вёл со счётом 2:0. Третий фрейм англичанин начал с совершенно неудачного удара. Шары расположились довольно выгодно для Кинга, однако и он допустил ошибку.

Ронни О'Салливан Фото: John Gichigi/Getty Images

Ронни тут же начал серию, однако после двух ударов и восьми набранных очков взял неожиданную паузу. Сперва всё шло вполне обычно – О'Салливан тихо задал судье Яну Верхасу какой-то вопрос и получил отрицательный ответ. Реакция была своеобразной: сперва снукерист налил в стакан воды, потом долго с удивлённым лицом ходил вокруг стола, что явно вызывало недоумение рефери. Пауза затягивалась, судья в нервном ожидании ходил вперёд-назад, а Кинг тяжело вздыхал. Наконец спустя пару минут состоялся ещё один короткий диалог с рефери, и после этого Ракета всё-таки решился продолжать игру.

За следующую минуту снукерист довёл серию до 41 очка, выполнив в том числе и довольно сложный удар, после которого зал стал аплодировать. Было ясно, что О'Салливан решил сделать максимальный брейк, который стал бы 10-м в его карьере – а это новый мировой рекорд! Ронни бодро шёл к этой цели, загоняя в один за другим красный и чёрный в лузы. На седьмой минуте фрейма у него было уже 80 очков, благодаря чему он уже гарантировал себе победу. Расстроенному Кингу оставалось лишь смотреть за рекордом соперника.

Всё шло идеально, зал был в восторге. Но, набрав 140 очков и сделав идеальный выход на последний чёрный, Ронни резко отошёл от стола, пожал руку Кингу, показывая всем своим видом, что фрейм завершён, и хотел покинуть зал. По правилам он действительно мог таким образом зафиксировать победу.

Но судья Верхас перехватил снукериста и попросить его забить чёрный, чтобы всё-таки оформить максимальный брейк. Чемпион мира поддался на уговоры, но всем своим видом и небрежным ударом показал, что не хотел этого.

Оформив исторический рекорд, Ронни быстро покинул зал.

Протест из-за денег

Оказалось, что этот поступок Ронни, несмотря на его привычную всем взбалмошность, – не обычная шутка или прихоть. Действия О'Салливана оказались протестом против решения Всемирной организации профессионального бильярда и снукера (WPBSA), которая решила отменить на всех турнирах специальный денежный приз за максимальный брейк.

Марк Кинг Фото: John Gichigi/Getty Images

На чемпионатах мира, например, за 147 очков можно было получить специальную награду – £ 147 тыс. (сейчас это более 12 млн. рублей).

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Оказалось, что в самом начале фрейма снукерист как раз и спрашивал у арбитра, предусмотрена ли дополнительная премия за максимальный брейк на World Open, и судья предположил, что нет. Ян ответил, что есть лишь денежная награда за лучший брейк турнира – £ 4 тыс. Такое положение дел не совсем устроило Ронни, о чём он и рассказал после матча.

«Я не собирался забивать последний чёрный, потому что за брейк в 147 не платят никакой дополнительной премии. И какой тогда смысл делать это ради четырёх тысяч фунтов?» – сказал О'Салливан в интервью BBC.

Этот случай никак не повлиял на игру Ракеты на турнире. Он без особых проблем обыграл Джимми Уайта (3:1), Стивена Хендри (3:1), Стивена Магуайра (3:1) и Питера Эбдона (3:1). Правда, в финале World Open Ронни крупно уступил Нилу Робертсону (1:5). Так что даже за первое место денег не получил.

Кстати, уже в 2016 году на Welsh Open Ронни О'Салливан снова высказал своё неудовольствие тем, что за 147 очков не положено вознаграждения. Правда, в этот раз он действовал ещё более изощрённо. Сыграв 13 красных через чёрный, 14-й в простой позиции он сыграл… с розовым. В итоге набрал 146 очков и после матча подчеркнул, что специально не стал делать максимальный брейк. За лучшую серию турнира он получил положенные £ 10 тыс.