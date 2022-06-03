Карякин отреагировал на награждение Путиным медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на то, что президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии спорта. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Сегодня (вчера, 2 июня. — Прим. «Чемпионата») был опубликован указ, подписанный Владимиром Владимировичем Путиным, о моём награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени! Спасибо большое! Служу России!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

В 2016 году Сергей Карякин участвовал в матче на первенство мира и проиграл 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену. В настоящее время россиянин, отстранённый на шесть месяцев, занимает 17-е место в рейтинге ФИДЕ, у него 2747 пунктов. Лидирует Карлсен (2864).



За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?