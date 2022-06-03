Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карякин отреагировал на награждение Путиным медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Карякин отреагировал на награждение Путиным медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на то, что президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии спорта. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Сегодня (вчера, 2 июня. — Прим. «Чемпионата») был опубликован указ, подписанный Владимиром Владимировичем Путиным, о моём награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени! Спасибо большое! Служу России!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

В 2016 году Сергей Карякин участвовал в матче на первенство мира и проиграл 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену. В настоящее время россиянин, отстранённый на шесть месяцев, занимает 17-е место в рейтинге ФИДЕ, у него 2747 пунктов. Лидирует Карлсен (2864).

Карякина отстранили, но россиянин будет! Что нужно знать о шахматном турнире претендентов Карякина отстранили, но россиянин будет! Что нужно знать о шахматном турнире претендентов

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022