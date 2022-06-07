«Есть подозрения, откуда был вброс». Шубенков вспомнил свою допинг-историю перед ОИ-2020

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков высказался о допинговой истории перед Олимпийскими играми – 2020 в Токио (Япония).
«Допинговая история вызвала у меня дикие осложнения перед Олимпиадой. Сколько нервов потратил… Это, конечно, отвратительно, ужасно, никому не пожелаю такой участи. Я думаю, что моя травма на Олимпиаде – это во многом последствие всего этого нервяка, психосоматических реакций организма. Там много где отношения в разлад пошли: и с тренером, и дома не сразу всё успокоилось. Очень неприятная история, хочу просто забыть её поскорее.
Подозрения, откуда был вброс, есть. Мне журналисты рассказывали, которые в таких ситуациях разбираются, что про всех вбросы появляются заранее – кто и на чём попался. А вбросы по мне оказались не совсем правдой. Странно, что про меня слили не то и не так. Хотя даже если название вещества другое, для рядового читателя это всё равно звучит как «нажрутся своего допинга».
Самое плохое тут было то, что я сразу отбиться от этого не мог. Либо я молчу, либо отбиваюсь, но рассказываю всё, как есть. Раскрыть всё, как есть, я сразу не мог, поэтому мне пришлось отбиваться вполсилы. А раз я вполсилы отбиваюсь, значит, не могу целиком, значит, что-то скрываю. И всё как ком пошло», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полную версию большого интервью с Сергеем Шубенковым читайте на «Чемпионате» 7 июня в 12:00.
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