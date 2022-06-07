Мария Ласицкене одержала победу на Мемориале братьев Знаменских в Москве

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на легкоатлетическом турнире Мемориал братьев Знаменских в Москве. В лучшей попытке Ласицкене взяла планку на высоте 1,91 метра.

Аналогичный результат показала Мария Кочанова, но она затратила больше попыток и заняла второе место. Обе спортсменки пытались штурмовать высоту 1,94 метра, но все три попытки оказались неудачными.

Бронзовым призёром стала Кристина Королёва, по попыткам опередившая Дарью Слепову и Татьяну Ермаченкову (все трое – по 1,88 метра).

Соревнования в прыжках с шестом выиграли Илья Просвирин и Полина Кнороз. Просвирин победил в мужском турнире с результатом 5,40 метра. Конороз показала лучший результат среди женщин — 4,5 метра.