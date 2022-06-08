«Первый срыв за два года!» Кристине Тимановской запретили выступать в чемпионате Польши

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что ей запретили выступать в чемпионате Польши из-за отсутствия гражданства.

«Наступает момент разочарования, потому что я не смогу принять участие в чемпионате Польши из-за отсутствия польского гражданства. Но надеюсь, что уже скоро вновь выйду на дорожку и улучшу свои секунды.

Оказалось слишком тяжело все эти 10 месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпионата Польши для меня! Нет надежды! Нет желания! Первый срыв за два года после булимии и РПП, первое разочарование после Токио и первые слёзы, но я знаю, что я сильная и я справлюсь. Никто и ничто не сломает меня!» — написала Тимановская в соцсетях.

На Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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