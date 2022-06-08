Президент МОК Томас Бах объяснил отстранение россиян от международных турниров

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему организация рекомендовала международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. По словам Баха, всё дело в нарушении олимпийского перемирия.

«Были приняты жёсткие меры против тех, кто несёт ответственность за вопиющее нарушение олимпийского перемирия, чтобы было ясно, что олимпийское перемирие адресовано только правительствам. Каждый, кто поддерживает спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), может и должен быть подвергнут санкциям, но те, кто её не поддерживает, — их права должны соблюдаться по нашим собственным правилам и нормам международного права. Никаких санкций нет и не должно быть за наличие паспорта», — цитирует Баха Inside the Games.

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