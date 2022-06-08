Президент МОК Томас Бах намекнул, что ему не нравится отстранение россиян от Уимблдона

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских игроков. Бах намекнул, что ему не нравится, что решение было принято под давлением правительства Великобритании.
«Нам нужно, чтобы правительства уважали нашу роль. Посмотрите на наших друзей из тенниса. В Париже [на «Ролан Гаррос»] русские могли играть как нейтральные спортсмены. В Лондоне, на Уимблдоне, правительство сказало «нет». Если мы позволяем это — мы проиграем.
Как же тогда можно гарантировать честные международные соревнования в вашем виде спорта, если правительства решают в соответствии со своими собственными политическими интересами, кто может участвовать в соревнованиях, а кто не может участвовать? Тогда, если вы откроете эту дверь, — сегодня это Россия и Беларусь, а завтра это ваша страна. В мире нет страны, которая нравилась бы всем остальным правительствам», — приводит слова Баха Inside the Games.
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