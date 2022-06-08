Лала Крамаренко рассказала о преимуществах российских правил художественной гимнастики

Россиянка Лала Крамаренко, выигравшая все соревнования по новым российским правилам на международном турнире по художественной гимнастике «Кубок сильнейших», прошедшем в Москве, подвела итоги своего выступления.

«Мы вместе с Ириной Александровной приняли такое решение, что я буду выступать по русским правилам, поскольку благодаря им ты имеешь право делать много элементов и художественная гимнастика раскрывается с совершенно с другой стороны. Это очень здорово, что у меня есть такая возможность. Сейчас оценивается всё, и каждая спортсменка показывает то, что она умеет делать. Если она умеет крутить хорошо повороты, то ей ставят оценку выше за повороты, у кого-то отличное равновесие или прыжки, кто-то очень артистичный, скорость также очень важна, поскольку ты должен успеть сделать всё и показать, на что ты способен.

В моей программе самый сложный элемент — это Кабаевский прыжок. Хотя он не самый дорогой, но делать его очень сложно, и вообще мало кто его делает в мире. А также в моей программе стоит мой именной поворот, он очень дорогой, и делать его достаточно сложно.

Я очень благодарна Ирине Александровне Винер за то, что она уделяет мне много времени и тренирует меня, отрабатывает эту очень интересную и сложную программу. Перед выходом она всегда находит самые верные слова, выступать при такой поддержке безумно приятно и намного легче», — сказала Крамаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в 2021 году Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала авторский элемент Лалы – пируэт «Крамаренко».