«Пейзажи, напоминающие дом — Дон». Юлия Ефимова выложила фото из Калифорнии
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях новую фотографию. Снимок сделан на мосту «Солнечные часы» в Калифорнии.
«Пейзажи, напоминающие дом — Дон», — подписала фотографию Ефимова.
Фото: из личного архива юлии ефимовой
Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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