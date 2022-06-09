«Пейзажи, напоминающие дом — Дон». Юлия Ефимова выложила фото из Калифорнии

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях новую фотографию. Снимок сделан на мосту «Солнечные часы» в Калифорнии.

«Пейзажи, напоминающие дом — Дон», — подписала фотографию Ефимова.

Фото: из личного архива юлии ефимовой

Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Камила Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой: