Клуб НФЛ продали за рекордную сумму

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос» продан за $ 4,65 млрд. Об этом сообщает издание ESPN, ссылаясь на источники. Эта сумма является рекордной для североамериканского спорта.
Новыми владельцами клуба станет группа Уолтон — Пеннер, в правление которой входят бывший глава Walmart и сын основателя компании Сэма Уолтона Роб Уолтон, его дочь Керри Уолтон-Пеннер и её супруг Грег Пеннер, а также председатель совета директоров Starbucks Corp. Меллоди Хобсон. Ожидается, что для утверждения продажи и закрытия сделки потребуется от 60 до 90 дней.
«Сегодняшний день знаменует собой важный шаг на пути к новой захватывающей главе в истории «Бронкос», — говорится в заявлении генерального директора Broncos Джо Эллиса.
«Денвер Бронкос» трижды выигрывал Супербоул: в 1997, 1998 и 2016 годах.
Удар звезды НФЛ Брэди на поле для гольфа стал вирусным:
- 9 июня 2022
-
10:01
-
09:45
-
09:40
-
09:36
-
08:00
- 8 июня 2022
-
23:29
-
21:35
-
20:30
-
19:58
-
18:12
-
17:05
-
16:17
-
16:07
-
15:55
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:42
-
11:47
-
11:31
-
10:15
-
10:07
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
00:48
- 7 июня 2022
-
22:37
-
22:27
-
22:00
-
21:43
-
21:33
-
21:02
-
20:42
-
20:00