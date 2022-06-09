Клуб НФЛ продали за рекордную сумму

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос» продан за $ 4,65 млрд. Об этом сообщает издание ESPN, ссылаясь на источники. Эта сумма является рекордной для североамериканского спорта.

Новыми владельцами клуба станет группа Уолтон — Пеннер, в правление которой входят бывший глава Walmart и сын основателя компании Сэма Уолтона Роб Уолтон, его дочь Керри Уолтон-Пеннер и её супруг Грег Пеннер, а также председатель совета директоров Starbucks Corp. Меллоди Хобсон. Ожидается, что для утверждения продажи и закрытия сделки потребуется от 60 до 90 дней.

«Сегодняшний день знаменует собой важный шаг на пути к новой захватывающей главе в истории «Бронкос», — говорится в заявлении генерального директора Broncos Джо Эллиса.

«Денвер Бронкос» трижды выигрывал Супербоул: в 1997, 1998 и 2016 годах.

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