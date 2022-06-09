«Интересный эксперимент». Иоланда Чен — о дебюте Александры Трусовой в прыжках в длину

Чемпионка мира в тройном прыжке в помещении 1995 года, а ныне комментатор Иоланда Чен высказалась о дебюте призёра Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой в лёгкой атлетике.
На Неделе лёгкой атлетики в Москве Трусова заняла шестое место в прыжках в длину среди юниорок (U20), с результатом 4,10 метра выполнив второй юношеский разряд.
«Конечно, для профессионального прыжка в длину таких результатов очень мало, но для Саши, которая не является профильным прыгуном, конечно, это очень хорошо. Она девочка очень атлетичная, очень прыгучая — самая прыгучая из всех наших фигуристок. Поэтому, я думаю, ей было интересно и прикольно. И люди, наверное, приехали посмотреть и поддержать её. У неё очень большая армия болельщиков, которые ей желают удачи. Это вообще такой интересный эксперимент.
Для неё это был, наверное, очень интересный опыт и очень полезный, на самом деле, тренировка в любом виде спорта всегда очень полезна. Новые навыки, новые ощущения, которые наверняка ей пригодятся в тренировочном процессе и подготовке к следующему сезону. За четыре метра если она прыгнула, это очень здорово», — приводит слова Чен «Лайф».
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