Тарасова призвала спортсменов написать главе МОК такие же письма, как у Ласицкене

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на открытое письмо олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту Марии Ласицкене, которое та написала президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.



Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ласицкене в открытом письме обвинила Баха в лицемерии и выразила уверенность в том, что ему не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских спортсменов и вернуть их на международные соревнования.



«Это крик души. Мы её поддержим, если несколько человек напишут такие письма. Спортсмены должны бороться за спортсменов. Если нас некому защитить, то дело, конечно, пропащее. Но нас должны защитить! А если нас некому защитить, мы должны защищаться сами», — сказала Тарасова «РИА Новости».