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Украинка Юлия Левченко эмоционально отреагировала на открытое письмо Ласицкене главе МОК

Украинка Юлия Левченко эмоционально отреагировала на открытое письмо Ласицкене главе МОК
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Юлия Левченко эмоционально отреагировала на открытое письмо олимпийской чемпионки 2020 года в том же виде россиянки Марии Ласицкене, адресованное президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. В письме Ласицкене выразила недовольство отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы вас поддерживали, как могли. Ценой собственной репутации, не теряли сострадания. Хотелось верить в мысль «не все такие». Даже когда вас не допускали на международные старты из-за нарушенных правил вашей страной. А когда допускали, я лично искренне сопереживала, желала удачи…» — написала Левченко в комментариях к посту Ласицкене в соцсетях.

Юлия добавила, что после начала специальной военной операции России на Украине не получила «ни единого слова со стороны российского спортсмена».

«Это не спорт вне политики или политика в спорте. Это [нецензурное слово] человеческие жизни! Жизнь! Это самое ценное! Это не медали и рекорды!» — отметила Левченко.

«Многие в Европе не понимают отстранение России. Но официально все поддерживают» «Многие в Европе не понимают отстранение России. Но официально все поддерживают»

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?

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