Глушаков — о звёздном забеге: когда увидел, что бегут собаки, — пришлось ускориться

Футболист Денис Глушаков прокомментировал выступление в звёздном забеге на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
В борьбе за пятое место Глушаков обошёл олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, бежавшего в кигуруми собаки.
«С колодок первый раз в жизни стартовал. Вообще еле разобрался. Да, объясняли, но непривычно как-то… Мне кажется, если просто стоять, то так даже лучше — точно привычнее. Помогла ли подготовка футболиста? Безусловно. В футболе тоже много бегаешь. Спринты, рывки и ускорения — всё помогло. Бежал не в полную. Была задача в серединке прибежать, а не последним. Когда увидел, что бегут собаки, пришлось ускориться чуть-чуть, а то собака могла опередить (смеётся).
Праздничное настроение! Мы со многими знакомы. Болельщики и дети пришли. Это дорогого стоит, когда такие мероприятия делают. Надо организовывать не только в Москве, но и по России везде. Сейчас небольшой застой в России со спортом из-за событий. Я думаю, что не только по лёгкой атлетике, но и по другим видам спорта можно всё организовать. Да и другие виды спорта привлекать в какие-то соревнования, где будут принимать участие другие спортсмены», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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