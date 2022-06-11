Привалова: благодаря опыту прыжков в длину Трусова прыгнет пятерной

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что участие Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве может помочь ей в карьере фигуристки.

На Неделе лёгкой атлетики в Москве Трусова заняла шестое место в прыжках в длину среди юниорок (U20), с результатом 4,10 метра выполнив второй юношеский разряд.



«Я думаю, что участие в нашем легкоатлетическом турнире поможет ей в фигурном катании, может, благодаря этому опыту она прыгнет пятерной, кто знает. В любом случае – новый опыт, умение концентрироваться, чтобы попасть на планку. Я думаю, от этого она получила хорошие эмоции, мы тоже зарядились позитивом, и от этого выигрывает спорт», — передаёт слова Приваловой «РБК Спорт».