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Привалова: благодаря опыту прыжков в длину Трусова прыгнет пятерной

Привалова: благодаря опыту прыжков в длину Трусова прыгнет пятерной
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Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что участие Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве может помочь ей в карьере фигуристки.

На Неделе лёгкой атлетики в Москве Трусова заняла шестое место в прыжках в длину среди юниорок (U20), с результатом 4,10 метра выполнив второй юношеский разряд.

«Я думаю, что участие в нашем легкоатлетическом турнире поможет ей в фигурном катании, может, благодаря этому опыту она прыгнет пятерной, кто знает. В любом случае – новый опыт, умение концентрироваться, чтобы попасть на планку. Я думаю, от этого она получила хорошие эмоции, мы тоже зарядились позитивом, и от этого выигрывает спорт», — передаёт слова Приваловой «РБК Спорт».

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