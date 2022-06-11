Привалова: благодаря опыту прыжков в длину Трусова прыгнет пятерной
Поделиться
Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что участие Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве может помочь ей в карьере фигуристки.
На Неделе лёгкой атлетики в Москве Трусова заняла шестое место в прыжках в длину среди юниорок (U20), с результатом 4,10 метра выполнив второй юношеский разряд.
«Я думаю, что участие в нашем легкоатлетическом турнире поможет ей в фигурном катании, может, благодаря этому опыту она прыгнет пятерной, кто знает. В любом случае – новый опыт, умение концентрироваться, чтобы попасть на планку. Я думаю, от этого она получила хорошие эмоции, мы тоже зарядились позитивом, и от этого выигрывает спорт», — передаёт слова Приваловой «РБК Спорт».
Комментарии
- 11 июня 2022
-
19:24
-
18:35
-
18:16
-
09:56
- 10 июня 2022
-
22:46
-
22:30
-
22:19
-
21:19
-
20:35
-
20:29
-
19:43
-
19:37
-
19:20
-
18:55
-
16:45
-
16:12
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
10:56
-
10:43
-
08:04
-
07:59
-
00:12
- 9 июня 2022
-
22:56
-
22:20
-
22:20
-
21:32
-
21:04
-
20:36
-
20:21
-
19:55
-
19:43
-
19:33
-
18:53
Партнерский контент