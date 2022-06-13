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Елистратов — про повышение возрастного ценза: не думаю, что на шорт-треке это отразится

Елистратов — про повышение возрастного ценза: не думаю, что на шорт-треке это отразится
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32-летний российский спортсмен Семён Елистратов высказался о решении ISU относительно повышения минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

«Не думаю, что на шорт-треке это отразится. Я на своих первых Олимпийских играх участвовал, когда мне было почти 20 лет, и я там был далеко за двадцаткой. Первый раз я себя реализовал в 23 года, мы стали олимпийскими чемпионами в Сочи в эстафете.

Только Соня Просвирнова участвовала в Олимпийских играх в Сочи, когда ей было 16 лет, но участвовать и претендовать на медали — разные вещи. В шорт-треке участие таких молодых спортсменов — совсем единичные случаи», — приводит слова Елистратова ТАСС.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. С сезона-2023/2024 он составит 16 лет, с сезона-2024/2025 — 17 лет.

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