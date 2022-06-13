Мария Ласицкене заявила, что президент МОК Томас Бах не ответил на её открытое письмо

Олимпийская чемпионка 2020 года, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала, ответил ли президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на её открытое письмо.

В письме Ласицкене выразила недовольство отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

«Ответа от Баха не было. Не сомневалась, что его не будет. Письмо было написано, чтобы не забывали про спортсменов, которые находятся в России, не перекладывали ответственность за спорт. Тяжела для меня эта тема.

Реакция от других 100% была, но я сразу отключилась от этой темы. Ждала ли негативных комментариев от иностранцев? Да, знала, что будет так», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости Спорт».