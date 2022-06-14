Трибунал GEF принял апелляцию гимнаста Куляка, который вышел на награждение с «Z» на груди

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) принял апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка, который ранее решил оспорить свою дисквалификацию. Напомним, ранее GEF дисквалифицировал российского спортсмена на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с изображением буквы «Z» на груди.

«Фонд гимнастической этики подтверждает, что Иван Куляк подал апелляцию на недавнее решение дисциплинарной комиссии GEF. Наша общая политика заключается в том, чтобы не давать других комментариев по открытым делам», — приводит слова представителя пресс-службы GEF ТАСС.

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