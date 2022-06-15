«Дурость и тупость». Трефилов высмеял министра спорта Украины за слова о бойкоте турниров

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал слова министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что при допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях хотя бы под нейтральным флагом украинские атлеты будут бойкотировать эти старты.

«Погода сейчас на Кубани — грозовые дожди, слегка мутнеет сознание, в голове поднимается температура. Так и у них, видимо.

По-моему, это очередная дурость и тупость руководителей. Страдают от этого прежде всего спортсмены: и наши, и белорусские, и украинские. И это самое страшное. У человека жизнь одна, зачем же ее коверкать?» — приводит слова Трефилова «РИА Новости Спорт».

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