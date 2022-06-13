«Если русских допустят, откажусь от титулов». Украинский чемпион против возвращения России

Наши дзюдоисты готовятся выступить на первом международном турнире после перерыва. Их, в общем-то, никто и не отстранял.

В последние дни дзюдо совершенно неожиданно вернулось в заголовки новостей. Якобы международная федерация сняла бан на выступление наших на крупнейших турнирах, а украинский чемпион мира Георгий Зантарая из-за этого решения пообещал отказаться от всех своих титулов.

Но российских дзюдоистов и не отстраняли от международных стартов. Сборная России не выступала исключительно по собственной инициативе.

Россиян допустили. Но и не отстраняли

С чего всё началось? Да с того, что в списках участников турнира «Большого шлема», который пройдёт с 24 по 26 июня в Улан-Баторе, значатся 28 россиян.

Конечно, это очень круто! В подавляющем большинстве видов спорта россиян отстраняют, а тут – допустили. Выступать российские дзюдоисты будут в качестве нейтральных спортсменов под флагом международной федерации.

Сенсация? Вовсе нет, несмотря даже на пресс-релиз на сайте IJF. Спортсменов из России международная федерация дзюдо и не отстраняла от соревнований. Ещё 2 марта была опубликована новость с разъяснениями.

«Поскольку спортивные мероприятия и сам спорт способствуют миру и солидарности во всём мире, мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных спортивных мероприятиях, способствуют миру и международной солидарности.

Исходя из этого, глобальное решение о санкциях в отношении всех российских спортсменов, независимо от различных мнений, которые многие высказывают, не может считаться оправданным… Мы не можем осуждать спортсменов за происходящее.

Поэтому, в соответствии с Олимпийской хартией и её основополагающими принципами, как IJF поступала в прошлом во время других сложных конфликтов между отдельными государствами и нациями, мы предоставим российским спортсменам возможность участвовать в мероприятиях IJF только под флагом, логотипом и гимном IJF», – было сказано в этой новости.

Угроза от украинского чемпиона

С тех пор решение IJF не менялось. Другое дело, что федерация дзюдо России в целях безопасности не стала отправлять спортсменов на любые турниры за пределами страны. Первым официальным стартом, который пропустила сборная России, стал чемпионат Европы, который прошёл с 29 апреля по 1 мая в Софии.

Россиян не было на турнирах вплоть до «Большого шлема» в Монголии. Исходя из исторически сложившихся отношений двух стран, арена для возвращения в мировое дзюдо выбрана практически идеально – провокации со стороны болельщиков исключены.

Удивительно, что после опубликования списка участников, в которых нет представителей Украины, раздались протесты и призывы отстранить. Глава украинского НОК Сергей Бубка, на днях выступивший с заявлением о том, что россиян нужно банить, банить и банить, отправил ноту протеста в IJF. Странно, что он не сделал это 2 марта, ведь заявление международной федерации противоречит взглядам великого шестовика.

Украинский чемпион мира Георгий Зантарая в своих соцсетях вообще пригрозил международной федерации в случае допуска россиян.

«Если российских спортсменов допустят до турниров, я официально откажусь от своих титулов и титула чемпиона мира!» – написал Зантарая.

2 марта никаких заявлений с его стороны не было.

Но решение уже принято. Российские дзюдоисты выступят в Улан-Баторе. Интересно, будут ли случаи отказа спортсменов других стран от схваток с представителями сборной России? И если да, то на каком основании? Ведь россияне будут бороться в качестве нейтральных спортсменов.