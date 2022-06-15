Александр Мальцев: статус Игр переоценён, олимпийские принципы нарушаются из раза в раз

26-летний синхронист Александр Мальцев высказался о нынешнем статусе Олимпиады.
«Вообще, мне кажется, статус Олимпиады несколько переоценен в сознании людей. К тому же одно дело, когда Игры соответствуют олимпийской хартии и принципам, когда есть высокая мораль, тогда к этому нужно стремиться. Но, как мы видим в последние годы, олимпийские принципы нарушаются из раза в раз. Я уже не знаю, какой из них не был бы нарушен, поэтому выстраивать вот такую глобальную прямую зависимость от Олимпийских игр, как мне кажется, не стоит.
У нас в России спортивная система даже по финансовым составляющим отдает предпочтение олимпийским видам спорта и дисциплинам, но, думаю, рано или поздно мы начнем от этого отходить», — приводит слова Александра Мальцева «Матч ТВ».
Напомним, что мужское синхронное плавание не является Олимпийским видом спорта. Александр Мальцев является многократным чемпионом мира и Европы в данном виде спорта.
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