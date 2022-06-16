Александр Грищук назвал фаворитов турнира претендентов — 2022 и оценил шансы Непомнящего

Российский гроссмейстер Александр Грищук рассказал, кто, по его мнению, будет фаворитом турнира претендентов, который пройдёт в Мадриде с 17 июня по 5 июля. На турнире выступят Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).
«Я считаю фаворитами четырёх гроссмейстеров: Дин Лижэня, Фабиано Каруану, Алирезу Фируджу и Яна. А Хикару Накамура и Ян-Кшиштоф Дуда — такие тёмные лошадки. Они тоже могут выиграть турнир, но полагаю, что у них шансов поменьше.
У Яна вполне приличные шансы на победу в турнире. Думаю, они равны процентам 15, может быть, и выше — около 20. Состав участников очень ровный. Единственное, во что я вообще не верю, — что турнир могут выиграть Теймур Раджабов и Рихард Раппорт. А все остальные могут победить, какого-то явного фаворита нет», — приводит слова Грищука «РИА Новости Спорт».
Победитель турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны Магнусом Карлсеном.
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