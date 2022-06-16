Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претендентов — 2022: состав участников, расписание

Турнир претендентов — 2022: состав участников, расписание
Комментарии

С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) пройдёт шахматный турнир претендентов 2022 года, в котором примут участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны Магнусом Карлсеном.

Первый тур состоится завтра, 17 июня.

Расписание 1-го тура
Ян-Кшиштоф Дуда — Рихард Раппорт
Дин Лижэнь — Ян Непомнящий
Фабиано Каруана — Хикару Накамура
Теймур Раджабов — Алиреза Фируджа

Полное расписание турнира претендентов 2022 года доступно на «Чемпионате».

Расписание турнира претендентов
Карякина отстранили, но россиянин будет! Что нужно знать о шахматном турнире претендентов Карякина отстранили, но россиянин будет! Что нужно знать о шахматном турнире претендентов

Все советские и российские чемпионы мира по шахматам:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022