Турнир претендентов — 2022: состав участников, расписание

С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) пройдёт шахматный турнир претендентов 2022 года, в котором примут участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны Магнусом Карлсеном.

Первый тур состоится завтра, 17 июня.

Расписание 1-го тура

Ян-Кшиштоф Дуда — Рихард Раппорт

Дин Лижэнь — Ян Непомнящий

Фабиано Каруана — Хикару Накамура

Теймур Раджабов — Алиреза Фируджа

Полное расписание турнира претендентов 2022 года доступно на «Чемпионате».

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