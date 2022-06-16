Сёстры Аверины заявили, что боялись недружелюбного приёма на турнире в Дубае

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала, что вместе с сестрой Диной опасалась негативной реакции зрителей во время выступления на турнире UAE Gymnastika Cup, который прошёл в Дубае.

«Мы боялись, что нас будут освистывать. А вышло наоборот. Встретили дружелюбно, будто ничего не происходит. Несмотря на ситуацию, нас также пригласили на мастер-класс в Мексику», — передаёт слова Арины Авериной на Петербургском международном экономическом форуме корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



Дина Аверина подтвердила слова сестры, добавив, что некоторые иностранные зрители приветствовали их, стоя с российским флагом в руках.

Турнир в Дубае прошёл 28-29 мая. Помимо россиянок, в нём участвовали представительницы Беларуси, США, Венгрии, Ливана и Казахстана. Победу в личном многоборье одержала белоруска Алина Горносько, Дина Аверина завоевала бронзу, Арина Аверина стала пятой.