Ян Непомнящий начал турнир претендентов с победы над Дин Лижэнем
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в первом туре турнира претендентов обыграл рейтинг-фаворита Дин Лижэня. Партия завершилась на 32-м ходу. Непомнящий играл чёрными фигурами. Китайский шахматист сражался до последнего, но всё же сдался, чтобы не получить мат.
Остальные партии первого тура ещё продолжаются. В них встречаются:
Ян-Кшиштоф Дуда — Рихард Раппорт;
Фабиано Каруана — Хикару Накамура;
Теймур Раджабов — Алиреза Фируджа.
Турнир претендентов — 2022 по шахматам стартовал в Мадриде (Испания) сегодня, 17 июня. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.
Завтра, 18 июня, Непомнящий белым цветом сыграет с Каруаной.
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