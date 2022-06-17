Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий начал турнир претендентов с победы над Дин Лижэнем

Ян Непомнящий начал турнир претендентов с победы над Дин Лижэнем
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в первом туре турнира претендентов обыграл рейтинг-фаворита Дин Лижэня. Партия завершилась на 32-м ходу. Непомнящий играл чёрными фигурами. Китайский шахматист сражался до последнего, но всё же сдался, чтобы не получить мат.

Остальные партии первого тура ещё продолжаются. В них встречаются:

Ян-Кшиштоф Дуда — Рихард Раппорт;
Фабиано Каруана — Хикару Накамура;
Теймур Раджабов — Алиреза Фируджа.

Турнир претендентов — 2022 по шахматам стартовал в Мадриде (Испания) сегодня, 17 июня. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.

Завтра, 18 июня, Непомнящий белым цветом сыграет с Каруаной.

Ян Непомнящий разгромил фаворита из Китая чёрными. Шикарная игра россиянина! Ян Непомнящий разгромил фаворита из Китая чёрными. Шикарная игра россиянина!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022