Шахматный турнир претендентов — 2022. Россиянин Ян Непомнящий вступает в битву! LIVE

В пятницу, 17 июня, в Мадриде (Испания) стартует Турнир претендентов — 2022 по шахматам. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.

В турнире принимает участие и российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Из-за санкций он не может играть под флагом России, но в столь сложные времена само его участие — немалое достижение. Непомнящий входит в число фаворитов турнира, но подтвердить этот статус будет непросто.

В 1-м туре соперник Непомнящего — китаец Дин Лижэнь. Параллельно пройдут ещё три партии. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.