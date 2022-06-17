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Дин Лижэнь – Ян Непомнящий, 17 июня 2022 года, Турнир претендентов по шахматам — 2022, 1-й тур

Шахматный турнир претендентов — 2022. Россиянин Ян Непомнящий вступает в битву! LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий
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В первом круге нашего шахматиста ждёт грозный соперник — китаец Дин Лижэнь. Справится ли представитель России?
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В пятницу, 17 июня, в Мадриде (Испания) стартует Турнир претендентов — 2022 по шахматам. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.

В турнире принимает участие и российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Из-за санкций он не может играть под флагом России, но в столь сложные времена само его участие — немалое достижение. Непомнящий входит в число фаворитов турнира, но подтвердить этот статус будет непросто.

В 1-м туре соперник Непомнящего — китаец Дин Лижэнь. Параллельно пройдут ещё три партии. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

Пары первого тура
Live Ангелина Николаева

Соперником Непомнящего в первом туре станет китайский шахматист Дин Лижэнь. Именно он выступит в турнире вместо дисквалифицированного Сергея Карякина.

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Кто же станет победителем турнира претендентов — 2022?

15:04 Ангелина Николаева

Пары первого тура

В первом туре сыграют пары:

Ян-Кшиштоф Дуда — Рихард Раппорт
Дин Лижэнь — Ян Непомнящий
Фабиано Каруана — Хикару Накамура
Теймур Раджабов — Алиреза Фируджа

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