Шахматный турнир претендентов — 2022. Россиянин Ян Непомнящий вступает в битву! LIVE

В пятницу, 17 июня, в Мадриде (Испания) стартует Турнир претендентов — 2022 по шахматам. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.
В турнире принимает участие и российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Из-за санкций он не может играть под флагом России, но в столь сложные времена само его участие — немалое достижение. Непомнящий входит в число фаворитов турнира, но подтвердить этот статус будет непросто.
В 1-м туре соперник Непомнящего — китаец Дин Лижэнь. Параллельно пройдут ещё три партии. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.
Соперником Непомнящего в первом туре станет китайский шахматист Дин Лижэнь. Именно он выступит в турнире вместо дисквалифицированного Сергея Карякина.
Кто же станет победителем турнира претендентов — 2022?
Пары первого тура
В первом туре сыграют пары:
Ян-Кшиштоф Дуда — Рихард Раппорт
Дин Лижэнь — Ян Непомнящий
Фабиано Каруана — Хикару Накамура
Теймур Раджабов — Алиреза Фируджа
Турнир претенднетов — 2022 пройдёт в историческом дворце Сантонья, построенном в 1730 году. Фотографиями из старинного особняка поделилась в соцсетях российская шахматистка-комментатор Дина Беленькая.
Сыграть в турнире должны были два российских шахматиста. Сергей Карякин получил квоту на турнир претендентов — 2022, как финалист Кубка мира — 2021. Однако россиянин был дисквалифицирован на шесть месяцев из-за политических высказываний.
Несмотря на санкции, действующие по отношению к российскому спорту, в турнире претендентов — 2022 примет участие российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который в прошлом году участвовал в матче за звание чемпиона мира.
Рассказываем, почему российских шахматистов не лишили возможности участвовать в международных соревнованиях.
Сегодня стартует Турнир претендентов — 2022!
Ян Непомнящий и ещё семь участников турнира будут бороться за возможность встретиться с действующим чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном и сыграть матч за мировую шахматную корону.
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