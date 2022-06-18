Мария Ласицкене стала победительницей турнира «Мемориал Игнатьева» в прыжках в высоту

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей турнира «Мемориал Игнатьева», который прошёл в Чебоксарах. Лучший результат Ласицене составил 1,91 метра.

Второе место по лучшим попыткам заняла Мария Кочанова с результатом 1,88 метра, третье — Татьяна Ермаченкова (1,88).

В текущем сезоне Ласицкене одержала победу на командном чемпионате России, который проходил в Сочи, с результатом 1,94 метра. 7 июня Мария заняла первое место на Мемориале братьев Знаменских в Москве, преодолев планку на высоте 1,91 метра. 13 июня олимпийская чемпионка показала третий результат на турнире по прыжкам в высоту в рамках Недели легкой атлетики в Москве (1,85).

Ласицкене, как и другие российские атлеты, отстранена от международных соревнований.