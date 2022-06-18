Аверины и другие российские гимнастки отказались ехать на международный турнир в Барселону

Серебряный призёр Олимпиады-2020, многократная чемпионка мира, российская гимнастка Дина Аверина ответила, планирует ли выступить на международном турнире по художественной гимнастике в Барселоне (Испания). Соревнования пройдут с 30 июня по 3 июля не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), которая отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой.

«Планируем ли мы принять участие в международном турнире в Испании? Совместно с Ириной Александровной (Винер-Усмановой) приняли решение, что никто из сборной России не будет участвовать в нём», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».

Отметим, что ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова заявляла, что российские гимнастки получили приглашения от организаторов соревнований в Барселоне.