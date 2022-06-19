Украинская прыгунья Ярослава Могучих: мы прыгаем, чтобы сохранить нашу страну

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинские прыгуньи заняли весь подиум: Ярослава Могучих завоевала золото, Ирина Геращенко — серебро, Юлия Левченко — бронзу. После триумфа победительница соревнований поделилась значимостью данной победы.

«2.01 – хороший результат для меня. Большое удовольствие прыгать на этом стадионе, ведь через два года в Париже состоятся Олимпийские игры. Очень приятно соперничать с нашими девушками из Украины, потому что, к большому сожалению, на Украине продолжается военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), и мы готовимся в других странах. Очень трудно ментально сфокусироваться на прыжках, но мы ещё раз показали, что украинцы – сильная нация, которая не сдаётся. Мы прыгаем, чтобы сохранить нашу страну», – приводит слова Ярославы SRF.