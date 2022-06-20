Правила допуска трансгендеров к соревнованиям по лёгкой атлетике могут быть ужесточены

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что совет организации рассмотрит утверждение новых правил интеграции спортсменов-трансгендеров. Вопрос будет обсуждаться в конце 2022 года.



По словам Коу, в первую очередь организация будет учитывать права женщин-спортсменок в отношении допуска трансгендеров. Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия трансгендеров.



«Мы всегда считали, что биология важнее пола. Мы будем продолжать пересматривать наши правила, будем отталкиваться от научных фактов. Мы продолжаем изучать и исследовать доказательства того, что тестостерон является ключевым фактором, который влияет на выступление спортсмена», — цитирует Коу BBC.

Новость по теме Международная федерация плавания утвердила стандарты участия трансгендеров в соревнованиях