«Думаю, без меня справятся». Волейболист Гранкин — о желании вернуться в сборную России

Российский волейболист Сергей Гранкин, который с 2019 года выступал в чемпионате Германии за «Берлин», а теперь вернулся в Россию, ответил на вопрос о готовности вернуться в состав национальной команды.

«Готов ли вернуться в сборную? Нет, думаю, сборная и без меня справится.

У меня есть и желание, и силы, но конкретно мне без сборной комфортнее. Я не говорю «нет», но возраст, да и непонятно, что будет дальше. Думаю, сейчас время молодых парней: Павла Панкова, Константина Абаева. Играть за сборную, набираться опыта и выигрывать соревнования», – сказал Гранкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью Сергея Гранкина читайте на «Чемпионате» во вторник, 21 июня.