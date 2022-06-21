Американка Ледеки стала 17-кратной чемпионкой мира по плаванию

Американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла золотую медаль в плавании на 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Спортсменка преодолела дистанцию за 15 минут 30,15 секунды. Она стала 17-кратной чемпионкой мира.



Второй результат показала американка Кэти Граймс. Третье место заняла Лани Паллистер из Австралии.



Чемпионат мира проходит в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Ранее Международная федерация плавания (FINA) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Таким образом, российские спортсмены не участвуют в турнире. Пока неизвестно, когда россиян вновь начнут допускать на турниры по водным видам спорта.

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