Тренер Ашрам — о завершении карьеры подопечной: она добилась максимума в гимнастике

Айлет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, рассказала о решении Линой завершить карьеру, а также поделилась мнением о начале тренерской деятельности бывшей подопечной.



«Да, Линой работает с нами, она среди прочего передаёт девочкам свою энергию и умение верить в себя. Она очень помогает.



Как она пришла к этому решению? Сразу после того, как Линой завершила карьеру, она перешла к этой роли. Да и до этого, когда ещё выступала, вела себя порой как тренер — работала с Дарьей Атамановой, например. Она помогала и на клубном уровне, с семи-восьмилетними детьми. Для неё неважно, работает она с детьми или уже старшими гимнастками, как Дарья. Она будет хорошим тренером.



Как далось решение о завершении её карьеры? Мы приняли это решение вместе, она добилась максимума в гимнастике, стала олимпийской чемпионкой. Мы даже представить себе такого не могли. Но чем бы ни закончилась для Линой Олимпиада, стань она там второй или третьей — всё равно решение о завершении было бы нами принято, потому что её карьера в спорте в любом случае была очень впечатляющей», – цитирует Зуссман «Матч ТВ».