Волейбол, воркаут и мастер-классы по регби — спорт на «Дикой Мяте. Violet» 24–26 июня
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Крупнейший независимый фестиваль «Дикая Мята» (mintmusic.ru) стартовал в Тульской области (поселок Бунырёво) 17 июня. В первые дни через «Дикую Мяту» проходило более 20 000 зрителей в день. На пяти сценах состоялось больше 100 концертов.
Не забывают на фестивале и про активный отдых: специально для посетителей фестиваля организаторы выстроили площадки для воркаута, волейбола и пляжного регби. На последней проходят игровые мастер-классы по тэг-регби от ЦСКА. За волейбольную и воркаут-площадку на фестивальном поле отвечает KENGURU PRO.
Смотрите яркие фото первого уикенда фестиваля и присоединяйтесь 24–26 июня. Будет ещё больше драйва, инди, альтернативы, хип-хопа, рока, электроники и не только.
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