Накамура раскритиковал себя за отсутствие озарения в партии с Непомнящим
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Американский гроссмейстер Хикару Накамура раскритиковал свою игру с россиянином Яном Непомнящим в партии пятого тура Турнира претендентов – 2022.
Накамура имел преимущество, играя белыми фигурами. Непомнящий действовал быстро и ошибался, но в итоге сумел спасти партию и завершить её вничью. Хикару уверен, что сам помог Яну добиться мирного исхода.
«Думаю, что получил всё, что хотел. Не знаю, как это объективно оценить, но думаю, что если бы у меня было внезапное озарение, то я пошёл бы 25-м ходом конём на d4, а не на d2, как я сделал. На d4 – это было бы намного лучше, если даже не победа», — сказал Накамура после матча.
После пятого тура Непомнящий с 3,5 очка в активе возглавляет турнирную таблицу. Накамура уступает россиянину один балл.
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