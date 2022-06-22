Сборные России предварительно допустили на командный ЧМ по настольному теннису

Мужская и женская сборные России вошли в число участников командного чемпионата мира по настольному теннису, который с 30 сентября по 9 октября 2022 года пройдёт в Чэнду (Китай). Сегодня, 22 июня, за 100 дней до начала соревнований, списки участвующих команд были опубликованы на официальном сайте Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
Уточняется, что 1 марта исполком ITTF в соответствии с рекомендациями МОК решил не допускать российских и белорусских игроков на соревнования под своей эгидой, поэтому окончательное решение об участии сборных России на командном чемпионате мира будет принято на следующем заседании исполкома ITTF, которое пройдёт 26–27 июля.
В ходе чемпионата мира на предварительном этапе участники будут разделены на группы по пять команд. В плей-офф выйдут лучшие две из каждого квинтета.
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