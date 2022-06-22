Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборные России предварительно допустили на командный ЧМ по настольному теннису

Сборные России предварительно допустили на командный ЧМ по настольному теннису
Комментарии

Мужская и женская сборные России вошли в число участников командного чемпионата мира по настольному теннису, который с 30 сентября по 9 октября 2022 года пройдёт в Чэнду (Китай). Сегодня, 22 июня, за 100 дней до начала соревнований, списки участвующих команд были опубликованы на официальном сайте Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Уточняется, что 1 марта исполком ITTF в соответствии с рекомендациями МОК решил не допускать российских и белорусских игроков на соревнования под своей эгидой, поэтому окончательное решение об участии сборных России на командном чемпионате мира будет принято на следующем заседании исполкома ITTF, которое пройдёт 26–27 июля.

В ходе чемпионата мира на предварительном этапе участники будут разделены на группы по пять команд. В плей-офф выйдут лучшие две из каждого квинтета.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022