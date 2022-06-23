Непомнящий продолжает лидировать на турнире претендентов, Каруана отстаёт на пол-очка

В Мадриде (Испания) завершились все партии шестого тура шахматного Турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.
Лидер соревнований Ян Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение поляку Ян-Кшиштофу Дуде. Ближайший преследователь российского гроссмейстера, Фабиано Каруана, не позволил Непомнящему увеличить преимущество: играя чёрными, американец нанёс поражение представителю Франции Алирезе Фирудже.
Партии Теймур Раджабов — Рихард Раппорт и Хикару Накамура — Дин Лижэнь завершились вничью.
Для Непомнящего победа над Дудой стала уже третьей выигранной партией в шести турах Турнира претендентов — 2022. Ранее он обыграл китайца Дин Лижэня и Фируджу. Россиянин набрал 4,5 очка в шести турах и продолжает сохранять единоличное лидерство. Каруана по-прежнему уступает Непомнящему пол-очка. Третье место с тремя очками в активе делят Накамура и Раппорт.
Завтра на турнире выходной. Партии седьмого тура пройдут в субботу, 25 июня.
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