В Москве появится площадка для пляжного волейбола

В московском парке «Покровское-Стрешнево» ведут устройство площадки для игры в пляжный волейбол. Она появится на берегу 4-го Иваньковского пруда, там, где ранее располагалась старая зона и место для игры в баскетбол. Работы пройдут в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению территории.



Действующая баскетбольная площадка не пользовалась популярностью, а волейбольная не соответствовала нормам и находилась в неудовлетворительном состоянии.

«Волейбольная площадка в ходе работ будет приведена к нормативным размерам, которые сейчас применяют к песчаным игровым площадкам для массового спорта. Это будет одна площадка, которую ограждением поделят на четыре песчаных поля. Такое покрытие экологично, безопасно и гипоаллергенно, а главное, что это природный и натуральный материал», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.



Сейчас на месте будущей площадки обустроены дренажная система и закладные под монтаж стоек для сетки. В ближайшее время на объекте приступят к засыпке двух слоев песчаного покрытия, а также установке 3D-ограждения и фонарей.



Завершить основные мероприятия по устройству площадки для пляжного волейбола планируется в III квартале этого года.