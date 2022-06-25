Ян Непомнящий завершил 1-й круг Турнира претендентов — 2022 победой над Рихардом Раппортом
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал четвёртую победу на Турнире претендентов — 2022. В заключительном матче первого круга Непомнящий чёрными фигурами нанёс поражение венгру Рихарду Раппорту.
Венгр начал подолгу задумываться над ходами россиянина с самого начала партии, когда всё уверенно шло к ничейному итогу. Сомнения Раппорта привели к тому, что к 33-му ходу компьютер оценивал преимущество Непомнящего почти в четыре пешки.
Всего Непомнящий выиграл четыре из семи партий первого круга, а оставшиеся три свёл вничью. Две победы Ян одержал чёрными фигурами. К середине турнира в активе россиянина 5,5 из семи очков. Непомнящий — единоличный лидер соревнований.
Остальные три партии седьмого тура на данный момент продолжаются.
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