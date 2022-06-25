Турнир претендентов — 2022. Непомнящий напугал соперника. Тот уже бросает играть! LIVE

В субботу, 25 июня, в Мадриде пройдут партии седьмого тура шахматного турнира претендентов — 2022. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, занимающий первое место, сыграет чёрными фигурами против финалиста Гран-при ФИДЕ Рихарда Раппорта из Венгрии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию заключительной партии нашего шахматиста в первом круге.
Удивительно, но партия Непомнящего может закончиться меньше через час после её начала! Исход может решиться уже после одного хода Раппорта.
Кажется, Раппорт серьёзно занервничал. На 18 ходов он потратил на 25 минут больше, чем Непомнящий.
Уже почти 10 минут размышляет над ходом Раппорт. Позиция после 16 ходов следующая.
Задумался после 16 хода Рихард Раппорт. Компьютерная оценка — равенство.
После 12 ходов компьютер оценивает позицию в партии Непомнящий — Раппорт как равную.
Примерно одинаковое количество времени уходит у Непомнящего и Раппорта на каждый ход.
На 12 ходов оба шахматиста потратили по шесть минут.
Позиция в партии Раппорт — Непомнящий после семи ходов.
Обменяли коней Непомнящий и Раппорт.
Пешкой на e5 отвечает Непомнящий! Русская партия на доске.
Начало партий седьмого тура
Непомнящий сегодня играет чёрными. Раппорт начинает партию с e4. На минуту раньше начали сегодня шахматисты.
Проигрыш Дуды в партии против Непомнящего стал первым для польского шахматиста на этом турнире.
«Первое поражение, в этот раз Непо был лучше», — написал Дуда в своих соцсетях.
В шестой партии Непомнящий одержал свою третью победу на турнире претендентов — 2022. Играя белыми, он победил поляка Ян-Кшиштофа Дуду.
«Чемпионат» рассказывает о том, как проходила встреча Непомнящего и Дуды.
Сегодня Непомнящий встретится со своим последним соперником по первому кругу — венгерским гроссмейстером Рихардом Раппортом. Все шесть прошедших партий турнира закончились для Раппорта ничейным результатом, в его активе три очка, и он делит с Хикару Накамурой 3-4 место.
Пары седьмого тура
Рихард Раппорт — Ян Непомнящий
Ян-Кшиштоф Дуда — Хикару Накамура
Дин Лижэнь — Алиреза Фируджа
Фабиано Каруана — Теймур Раджабов
Сегодня пройдёт седьмой тур Турнира претендентов — 2022. По итогам шести игровых дней российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал лидером шахматного турнира! В его активе уже 4,5 очка, у его ближайшего преследователя американца Фабиано Каруаны — 4 очка.
Сохранит ли россиянин лидерство?
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