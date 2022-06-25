Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Рихард Раппорт — Ян Непомнящий, онлайн-трансляция партии 7-го тура шахматного турнира претендентов — 2022, 25 июня

Турнир претендентов — 2022. Непомнящий напугал соперника. Тот уже бросает играть! LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
,
Ян Непомнящий
Комментарии
В седьмом туре россиянин играет против представителя Венгрии Рихарда Раппорта. Лёгкой прогулки точно не будет.
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В субботу, 25 июня, в Мадриде пройдут партии седьмого тура шахматного турнира претендентов — 2022. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, занимающий первое место, сыграет чёрными фигурами против финалиста Гран-при ФИДЕ Рихарда Раппорта из Венгрии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию заключительной партии нашего шахматиста в первом круге.

Пары седьмого тура
Live Ангелина Николаева

Удивительно, но партия Непомнящего может закончиться меньше через час после её начала! Исход может решиться уже после одного хода Раппорта.

16:42 Ангелина Николаева

Кажется, Раппорт серьёзно занервничал. На 18 ходов он потратил на 25 минут больше, чем Непомнящий.

16:29 Ангелина Николаева

Уже почти 10 минут размышляет над ходом Раппорт. Позиция после 16 ходов следующая.

16:21 Ангелина Николаева

Задумался после 16 хода Рихард Раппорт. Компьютерная оценка — равенство.

16:13 Ангелина Николаева

После 12 ходов компьютер оценивает позицию в партии Непомнящий — Раппорт как равную.

16:13 Ангелина Николаева

Примерно одинаковое количество времени уходит у Непомнящего и Раппорта на каждый ход.

На 12 ходов оба шахматиста потратили по шесть минут.

16:06 Ангелина Николаева

Позиция в партии Раппорт — Непомнящий после семи ходов.

16:03 Ангелина Николаева

Обменяли коней Непомнящий и Раппорт.

16:01 Ангелина Николаева

Пешкой на e5 отвечает Непомнящий! Русская партия на доске.

16:00 Ангелина Николаева

Начало партий седьмого тура

Непомнящий сегодня играет чёрными. Раппорт начинает партию с e4. На минуту раньше начали сегодня шахматисты.

15:52 Ангелина Николаева

Проигрыш Дуды в партии против Непомнящего стал первым для польского шахматиста на этом турнире.

«Первое поражение, в этот раз Непо был лучше», — написал Дуда в своих соцсетях.

15:45 Ангелина Николаева

В шестой партии Непомнящий одержал свою третью победу на турнире претендентов — 2022. Играя белыми, он победил поляка Ян-Кшиштофа Дуду.

«Чемпионат» рассказывает о том, как проходила встреча Непомнящего и Дуды.

Непомнящий играет в Турнире претендентов по-чемпионски. У него остался всего один соперник Непомнящий играет в Турнире претендентов по-чемпионски. У него остался всего один соперник
15:37 Ангелина Николаева

Сегодня Непомнящий встретится со своим последним соперником по первому кругу — венгерским гроссмейстером Рихардом Раппортом. Все шесть прошедших партий турнира закончились для Раппорта ничейным результатом, в его активе три очка, и он делит с Хикару Накамурой 3-4 место.

15:33 Ангелина Николаева

Пары седьмого тура

Рихард Раппорт — Ян Непомнящий
Ян-Кшиштоф Дуда — Хикару Накамура
Дин Лижэнь — Алиреза Фируджа
Фабиано Каруана — Теймур Раджабов

15:32 Ангелина Николаева

Сегодня пройдёт седьмой тур Турнира претендентов — 2022. По итогам шести игровых дней российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал лидером шахматного турнира! В его активе уже 4,5 очка, у его ближайшего преследователя американца Фабиано Каруаны — 4 очка.

Сохранит ли россиянин лидерство?

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022