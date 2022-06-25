Шипов — об отсутствии Карякина: репутация турнира претендентов оказалась слегка подпорчена

Гроссмейстер Сергей Шипов рассказал, как в мировом шахматном сообществе восприняли отсутствие на турнире претендентов российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Карякин отобрался на турнир, но был отстранён за публичную поддержку военной спецоперации на Украине. Его место среди восьми претендентов занял рейтинг-фаворит китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

«Как отсутствие Карякина отразилось на турнире претендентов? Это зависит от политических пристрастий тех или иных экспертов и обозревателей. Многие злорадствуют и очень радуются. То, что сам турнир немножко теряет свою легитимность, признают. Всё-таки это грубое нарушение спортивных принципов.

Политика беспардонно вмешивается в дела. Понимаете, люди зачастую не могут сказать то, что думают. Поэтому здесь точную социологическую выборку сделать практически невозможно. Но ясно, что репутация турнира оказалась немножечко подпорчена.

Знаете, Международной шахматной федерации в высшей степени повезло выставить авторитетного игрока вместо Карякина. Они утешают себя тем, что всё-таки Дин Лижэнь — достойный игрок. В этом смысле они пытаются загладить свою вину и успокоиться», — приводит слова Шипова «Матч ТВ».

Также Шипов выразил надежду, что Карякину удастся отобраться на следующий турнир претендентов и успешно там выступить.

«Считаю, что Сергей Карякин не должен бросать свою работу. Надо продолжать, играть в шахматы. Думаю, что в следующем цикле он всё-таки сможет сыграть в турнире претендентов. Но для этого много должно произойти. То, что будет в будущем, никто не знает. Дождёмся конгресса в Ченнае, новых выборов президента ФИДЕ. Там всё может измениться колоссально. А Сергей Карякин остаётся одним из лучших шахматистов России. У него цветущий возраст. Надо дальше играть и побеждать», — сказал Шипов.