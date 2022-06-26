Россиянин Каниковский выиграл золото турнира «Большого шлема» по дзюдо в весе до 100 кг

Российский дзюдоист Матвей Каниковский завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе (Монголия).

В решающем поединке в весовой категории до 100 кг Каниковский победил представителя Португалии Жорже Фонсеку.

Матвею Каниковскому 20 лет. Он является победителем Первенства России по дзюдо среди юниоров до 23 лет в весовой категории до 100 кг.

Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до международных стартов, но только в нейтральном статусе. После этого Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.

Ранее другой российский дзюдоист Михаил Игольников завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема» в Улан-Баторе в весе до 90 кг.

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