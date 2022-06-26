Президент «Самбо-70» Лайшев — о выступлении российских дзюдоистов: мы всегда верили в них

Президент образовательного учреждения спортивной направленности «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление дзюдоистов на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе (Монголия).
«Прежде всего я хочу поздравить наших ребят, мы всегда верили в них. Они показывают и доказывают свое мастерство, сейчас мы видим, что все находятся в шикарной спортивной форме, они бойцы. Все показали техничную борьбу, грамотное своевременное дзюдо. Поздравляю Матвея Каниковского, который из нашей школы «Самбо-70». Он хороший парень, скромный и очень перспективный. Мы все понимаем, какое сейчас непростое время, ребята показали класс, достойный всех предшественников, которые были. У нас было много борцов и дзюдоистов, в том числе президент страны, который занимался дзюдо. Важно показать, что мы – единая команда и находимся на правильном пути. Пошла ли пауза на пользу спортсменам? Абсолютно. У тренерского состава было время подумать и грамотно подвести команду к старту. Они огромные молодцы», – приводит слова Лайшева MMA.Metaratings.ru.
Напомним, что российские дзюдоисты выступали в нейтральном статусе. Спортсмены из России заняли первое место в медальном зачёте.
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