Юлия Ефимова показала фото в элегантном платье с медалями

Трёхкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в элегантное платье, позирует перед камерой. На шее у неё висят медали, завоёванные на различных соревнованиях.
«Просто оставлю это здесь», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива юлии ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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